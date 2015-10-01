Слідство наполягає на арешті трьох "свободівців" у справі про заворушення під ВР, заявляють у партії
Слідство наполягає на арешті трьох активістів Одеської обласної організації ВО «Свобода», підозрюваних у причетності до масових безладів під Верховною Радою 31 серпня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі парторганізації, 1 жовтня у Головному слідчому управлінні міліції Києва пройшли допити бійця батальйону «Січ» Олександра Станкова та активіста «Свободи» Гліба Громова з приводу подій біля Верховної Ради 31 серпня.
«Також мали допитувати заступника голови Одеської обласної організації ВО «Свобода» Костянтина Васильця, однак націоналіста не допитували, бо ще вчора проводили з ним «бесіду», і цього явно міліціонерам виявилося достатньо», - повідомили в прес-службі одеської «Свободи» .
Читайте такожСуд заарештував свободівця Швайку і призначив заставу в 1,2 мільйона гривень
У парторганізації заявили, що за результатами допитів трьом націоналістам оголошено, що слідство буде клопотати про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
«Коли саме має відбутися засідання суду, поки невідомо. За словами адвоката «свободівців» Всеволода Сокалюка, обирати запобіжний захід суд може завтра, 2 жовтня, але це малоймовірно. Або вже на початку наступного тижня. Про засідання хлопцям повідомлять у телефонному режимі», - розповіли в прес-службі.
Читайте такожГолові київської "Свободи" вручили повістку на допит
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня прес-служба Одеської обласної організації ВО «Свобода» заявила, що в квартирах її трьох активістів проводяться обшуки.
Обшуки проводилися у Гліба Громова, Олександра Станкова (Перуна) та заступника голови Одеської обласної організації Костянтина Васильця. Останній очолив виборчий список партії до обласної ради.
Активістам інкримінують участь у масових заворушеннях під Верховною Радою, що відбулися 31 серпня.
Довідка УНІАН. 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу стали штурмувати Верховну Раду, кидати каміння, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.
Всього загинули 4 бійців Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали.
За даними силовиків, мітинг під ВР було організовано партією "Свобода", Радикальної партією, іншими організаціями.