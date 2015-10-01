Слідство наполягає на арешті трьох "свободівців" у справі про заворушення під ВР, заявляють у партії

22:39, 01 жовтня 2015
Суспільство
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Слідство наполягає на арешті трьох активістів Одеської обласної організації ВО «Свобода», підозрюваних у причетності до масових безладів під Верховною Радою 31 серпня.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі парторганізації, 1 жовтня у Головному слідчому управлінні міліції Києва пройшли допити бійця батальйону «Січ» Олександра Станкова та активіста «Свободи» Гліба Громова з приводу подій біля Верховної Ради 31 серпня.

«Також мали допитувати заступника голови Одеської обласної організації ВО «Свобода» Костянтина Васильця, однак націоналіста не допитували, бо ще вчора проводили з ним «бесіду», і цього явно міліціонерам виявилося достатньо», - повідомили в прес-службі одеської «Свободи» .

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У парторганізації заявили, що за результатами допитів трьом націоналістам оголошено, що слідство буде клопотати про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

«Коли саме має відбутися засідання суду, поки невідомо. За словами адвоката «свободівців» Всеволода Сокалюка, обирати запобіжний захід суд може завтра, 2 жовтня, але це малоймовірно. Або вже на початку наступного тижня. Про засідання хлопцям повідомлять у телефонному режимі», - розповіли в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 26 вересня прес-служба Одеської обласної організації ВО «Свобода» заявила, що в квартирах її трьох активістів проводяться обшуки.

Обшуки проводилися у Гліба Громова, Олександра Станкова (Перуна) та заступника голови Одеської обласної організації Костянтина Васильця. Останній очолив виборчий список партії до обласної ради.

Активістам інкримінують участь у масових заворушеннях під Верховною Радою, що відбулися 31 серпня.

Довідка УНІАН. 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу стали штурмувати Верховну Раду, кидати каміння, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Всього загинули 4 бійців Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР було організовано партією "Свобода", Радикальної партією, іншими організаціями.

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