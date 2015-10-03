У Генічеську на хабарі у 50 тисяч "погорів" один з керівників райвідділу міліції - джерело

Сьогодні, 3 жовтня, в місті Генічеськ Херсонської області співробітники УСБУ та прокуратури Херсонської області затримали за хабар одного з керівників місцевого райвідділу міліції.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело у правоохоронних органах, міліціонера затримали у службовому кабінеті під час отримання хабара у сумі 50 тис. грн за приховування кримінального злочину. Читайте такожЕкс-заступник начальника Полтавської ДАІ погорів на хабарі Кримінальним провадженням по вказаного злочину займався підлеглий міліціонера-хабарника. Керівник вирішив взяти гроші і припинити кримінальне провадження, зазначив співрозмовник агентства. Зараз на місці злочину проводиться обшук, слідчі дії тривають.

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