У Генічеську на хабарі у 50 тисяч "погорів" один з керівників райвідділу міліції - джерело
17:28, 03 жовтня 2015Суспільство
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Сьогодні, 3 жовтня, в місті Генічеськ Херсонської області співробітники УСБУ та прокуратури Херсонської області затримали за хабар одного з керівників місцевого райвідділу міліції.
Фотоілюстрація / 1i.com.ua
Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело у правоохоронних органах, міліціонера затримали у службовому кабінеті під час отримання хабара у сумі 50 тис. грн за приховування кримінального злочину.
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Кримінальним провадженням по вказаного злочину займався підлеглий міліціонера-хабарника. Керівник вирішив взяти гроші і припинити кримінальне провадження, зазначив співрозмовник агентства.
Зараз на місці злочину проводиться обшук, слідчі дії тривають.
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