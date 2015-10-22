На Хмельниччині передрукують майже 67 тисяч виборчих бюлетенів – голова ОВК

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова комісії Костянтин Раац.

Він пояснив, що сьогодні протягом дня тривала звірка видрукуваних бюлетенів. Певні неточності члени комісії виявили в округах №№ 3, 23, 53, 73, 83.

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“Зокрема, ми зафіксували порушення на кшталт того, що були внесені кандидати, котрі не мали балотуватися по цих округах; неправильно зазначено по-батькові одного кандидата; виділене жирним прізвище кандидата від “Опозиційного блоку”, - сказав голова комісії.

Раац додав, що передрук бюлетенів розпочнеться 23 жовтня о 9 ранку.

За даними офіційного сайту Держреєстру виборців, у Хмельницькій області нараховується 1 млн. 45 тис. виборців.

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Раніше УНІАН повідомляв, що всі надруковані Центральною виборчою комісією бюлетені для Закарпатської області є недійсними, а це близько 900 тис. Причина – помилка в назві партії "Об’єднання Самопоміч", яку в бюлетенях назвали просто "Самопоміч", а це, як виявилось, назва зовсім іншої політпартії.

Зазначається, що передрук зіпсованих бюлетенів для Закарпаття обійдеться державі майже в 1 мільйон гривень.