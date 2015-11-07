У Шостці чоловік із пістолетом намагався розігнати мітинг комуністів

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій місцевої поліції, сьогодні на акцію до пам'ятника Леніну вийшли близько 40 прихильників комуністичної ідеології.

Під час мітингу до присутніх підійшов молодий чоловік і попросив прибрати покладені до пам'ятника квіти.

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«Після цього почалася словесна перепалка. Під час конфлікту хлопець сам зібрав і викинув квіти, заявивши, що скоро цього пам'ятника не буде. При цьому чоловік дістав предмет, дуже схожий на пістолет. Учасники мітингу скрутили невідомого та відібрали у нього зброю. На місце події були правоохоронці», - розповіли в поліції.

У чоловіка був дозвіл на носіння зброї - травматичного пістолета. Пізніше чоловік написав заяву до поліції про побиття.

«Зараз відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових рішень за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України. За цим фактом триває перевірка», - зазначили в поліції Шостки.

Довідка УНІАН. 26 жовтня (7-8 листопада за новим стилем) більшовики в Петрограді (Санкт-Петербурзі) під час збройного повстання скинули Тимчасовий уряд. Головними організаторами перевороту були В. Ульянов-Ленін, Л.Троцький, Я.Свердлов. Безпосереднє керівництво повстанням здійснював Військово-революційний комітет Петроградської Ради.

Понад 70 років у всіх республіках СРСР цей день відзначався як головне державне свято під назвою «День Великої Жовтневої соціалістичної революції».