В Одесі внаслідок зіткнення легковиків загинуло шестеро осіб і двоє постраждали.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, ДТП сталася о 20.19 по вул. Середньофонтанська.

Зіткнулись легкові автомобілі "Опель" та "Нісан".

До місця ДТП направлено підрозділи ДСНС та психолог Головного управління ДСНС в Одеській області.

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Як повідомляв УНІАН, у Житомирі автомобіль Skoda скоїв зіткнення з міліцейської «Нивою», постраждали 4 людини, серед них - троє правоохоронців.