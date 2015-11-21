В Одесі внаслідок зіткнення легковиків загинуло шестеро осіб і двоє постраждали
22:13, 21 листопада 2015Суспільство
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В Одесі внаслідок зіткнення легковиків загинуло шестеро осіб і двоє постраждали.
Зіткнулись легкові автомобілі "Опель" та "Нісан" / dumskaya.net
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, ДТП сталася о 20.19 по вул. Середньофонтанська.
Зіткнулись легкові автомобілі "Опель" та "Нісан".
До місця ДТП направлено підрозділи ДСНС та психолог Головного управління ДСНС в Одеській області.
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Як повідомляв УНІАН, у Житомирі автомобіль Skoda скоїв зіткнення з міліцейської «Нивою», постраждали 4 людини, серед них - троє правоохоронців.
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