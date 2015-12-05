У Києві відкрили відновлений фундамент Десятинної церкви

Сьогодні віце-прем`єр-міністр – міністр культури В`ячеслав Кириленко взяв участь у офіційному відкритті оновленого фундаменту Десятинної церкви, реалізованого в рамках проекту «Консервація розкопок фундаментів церкви Богородиці (Десятинної)», який передбачав відновлення трасування фундаментів Десятинної церкви та благоустрій прилеглої території. Про це повідомляє прес-служба Мінкультури.

Як зазначається в повідомленні, Кириленко привітав присутніх з реалізацією проекту та наголосив, що здійснення робіт із трасування фундаменту Десятинної церкви стало можливим завдяки спільним зусиллям влади і громадськості.

«Навколо цього святого місця завжди було безліч політично вмотивованих перипетій. Певні кола осіб прагнули збудувати тут що завгодно, аби позбавити киян права на свою історичну спадщину. Міністерство культури виступає за те, аби кожен киянин та гість нашого міста зміг побачити свою історичну спадщину, загалом це світле місце, звідки пішла старовинна Руська держава, де був князь Володимир, князь Ярослав, наші предки,» — сказав Кириленко.

Голова ГО «Андріївська пейзажна ініціатива» Марина Соловйова зазначила, що «цей проект тривав 9 місяців і був реалізований спільнокоштом. До збору коштів долучилась велика кількість громадян та організацій. Навесні ми озеленимо цю ділянку і зробимо її улюбленим місцем для відпочинку киян та гостей міста».

А Тетяна Сосновська, голова Національного музею історії України, розповіла, що «ділянка, на якій відновлено фундамент Десятинної церкви, знаходиться під опікою Національного музею історії. Ще півроку тому вона була невпорядкована, недоступна для громадян. Зараз відновлений фундамент Десятинної церкви відкритий для прогулянок і кожен відвідувач може на власні очі побачити місце, наповнене силою, духовністю та культурою нашого народу, що передалися нам генетично».

Проект «Консервація розкопок фундаментів церкви Богородиці (Десятинної)» було реалізовано в рамках соціального проекту спільної дії «Зробимо разом». Враховуючи особливу значимість пам'ятки архітектури для міста Києва Міністерство культури України, Київська міська державна адміністрація та Національний музей історії України у найкоротші терміни надали всі погодження для проведення відновлювальних робіт, підкреслюється в повідомленні.