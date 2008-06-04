МОЗ пояснив, як індійська вакцина потрапила в Україну

Заступник міністра охорони здоров’я України Валерій БІДНИЙ спростував чутки про те, що в Україні нібито випробовували виготовлену в Індії вакцину для проведення щеплень проти кору та краснухи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в МОЗ з приводу проведення додаткової імунізації населення України від кору та краснухи.

«Щоб спростувати чутки, що це не експеримент, не апробація цієї вакцини на території України, я можу сказати, що вона використовується десь у 140 країнах світу, з них – 9 країн Європи», - сказав В.БІДНИЙ.

За його інформацією, тип вірус-кору, який знайдено в Україні, наразі вже виявлено у шести країнах, зокрема Австрії, Італії, Іспанії. Однак там не зафіксовано великої кількості випадків захворювання на кір та краснуху. Зважаючи на це, в країнах Західної Європи не виникає потреби проводити додаткову імунізацію.

Водночас проблема з розповсюдженням зазначених хвороб, крім України, зафіксована у Румунії та Росії. В.БІДНИЙ пояснив, що індійська вакцина була використана в Україні через те, що саме ця компанія-виробник виграла тендер, який проводив ЮНІСЕФ. За його словами, в тендері брали участь три виробника: з Індії, Швейцарії і США. Але американська вакцина, за його словами, не могла отримати кваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я, а швейцарська вакцина була випущена лише у кількості 1,5 млн. доз.

Разом з тим індійська вакцина могла бути поставлена у необхідній для України кількості.

В.БІДНИЙ підкреслив, що ввезена в Україну вакцина має кваліфікацію ВООЗ, і це означає, що вона є якісною і перебуває під постійним контролем цієї організації.

Крім того, В.БІДНИЙ підкреслив, що цю вакцину перевірили в українських лабораторіях, і наразі Міністерство охорони здоров’я може заявити, що вона відповідає всім нормам.

«Доведено, що рішення про вакцинацію прийнято вчасно, правильно. І процес приймався не швидкісно, а планово», - наголосив В.БІДНИЙ.

Він поінформував, що в процесі проведеної в Україні кампанії з імунізації проти кору та краснухи було проведено щеплення 113 тис. 139 особам, з яких у лікарню потрапило 207, серед них 164 дитини.

Я повідомив заступник міністра, виходячи з цих даних, що свідчать про можливі поствакцинальні реакції, можна говорити про 0,075% їх виявлення. В той же час, за словами В.БІДНОГО, згідно з нормативами допускається до 25% виникнення таких реакцій.

Таким чином, на сьогодні МОЗ наголошує на продовження в Україні проведення вакцинації від кору та краснухи.

Водночас поки що відкритим залишається питання щодо використання вакцини. За словами В.БІДНОГО, очікується заява Генеральної прокуратури з цього приводу, яка також проводить експертизу вакцини, і, крім того, буде проведено додаткову експертизу вакцини із залученням незалежних експертів з Європи.