У День мігранта керуючий справами УПЦ нагадав про проблеми переселенців з Донбасу

Про це у Міжнародний день мігранта сказав керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич), повідомляє Центр інформації УПЦ.

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«Більше половини внутрішньо переміщених громадян із зони АТО планують повернутися додому. Про це свідчать останні соціологічні дані. З одного боку, цілком природно, що багато людей, які були змушені покинути свої будинки, хочуть знову опинитися в рідних стінах. Разом з тим, такі настрої підкріплюються цілим списком проблем соціально – економічних, психологічних та духовних», – зазначив митрополит Антоній.

«Фінансова допомога, яку переселенцям надає держава, досить скромна, прожити на неї не можна. Знайти роботу в наш час непросто, тим більше таку, яка б дозволила сплачувати аренду житла і утримувати сім'ю. Далеко не у всіх переселенців вийшло влитися в нове соціальне середовище, і деколи це посилюється дискримінаційним ставленням до приїжджих з Донбасу. Правда, іноді самі переселенці створюють приводи для негативних стереотипів про них. Але окремі випадки не треба узагальнювати», – сказав керуючий справами УПЦ.

При цьому владика Антоній підкреслив, що вимушений переїзд залишив у багатьох із тих, хто виїхав з зони АТО, душевну травму.

«Допомогти в даному випадку має спілкування з рідними і друзями, можливо, деяким потрібна допомога психолога. Духовну втіху принесе спілкування з духівником і, звичайно ж, молитва – вдома і в храмі. «Прийдіть до Мене усі струджені і обтяжені, і Я заспокою вас», – закликає Господь в Євангелії. Зневірятися в будь-якому випадку не варто. Нам не даються випробування, які перевершують наші сили. Якщо ми не можемо змінити якісь зовнішні обставини, ми можемо спробувати змінити своє ставлення до них», – зазначив митрополит.

Як відомо, Міжнародний день мігранта відзначається щорічно 18 грудня, починаючи з 2000 року. В цей день в 1990 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Міжнародну конвенцію про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей.

Як повідомлялося, згідно з останніми даними Київського міжнародного інституту соціології, 54% переселенців розглядають своє становище як тимчасове і хотіли б повернутися додому.