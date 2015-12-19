В Донецькій області затримано водія, який перевозив на окуповану територію майже 90 тисяч гривень

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Читайте такожСБУ затримала в Донецькій області вантажівку з російським контрабандним алкоголем (фото, відео)Згідно з повідомленням, у контрольному пункті в’їзду/виїзду «Мар’їнка» під час оформлення автомобіля КІА прикордонники спільно із працівниками митниці виявили у салоні 8 банківських карток, 15 бланків паспортів громадян України, 6 бланків свідоцтва про народження та майже 90 тис. грн.

Знайдене вилучено встановленим порядком та передано компетентним органам.