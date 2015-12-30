На Чернігівщині невідомі на бензовозах обстріляли працівників поліції поблизу нафтопроводу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Згідно з повідомленням, до чергової частини Прилуцького відділу Національної поліції ГУНП у Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що на території одного з нафтопроводів невідомі здійснюють постріли зі зброї в працівників поліції.

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Як встановлено, пізно ввечері 27 грудня до нафтопромислу на автомобілі приїхали 8-10 невідомих чоловіків у масках та 2 бензовози. Чоловіки примусово закрили операторів підприємства в підсобному приміщенні. Після прибуття правоохоронців на місце події між ними та невідомими особами розпочався конфлікт, під час якого зловмисники зробили кілька пострілів зі зброї в повітря. Крім цього, умисно заподіяли правоохоронцю тілесні ушкодження, через які він був змушений звернутися за медичною допомогою.

За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконанням ним службових обов'язків за ч. 2 ст. 345 КК України зареєстровано кримінальне провадження.

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Досудове розслідування здійснює слідчий відділ ГУ Національної поліції у Чернігівській області, процесуальне керівництво – прокуратура області.

Щодо незаконного позбавлення волі працівників нафтовидобувної компанії Прилуцький відділ поліції ГУ Національної поліції у області зареєстрував кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі).

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Процесуальне керівництво здійснює Прилуцька місцева прокуратура.

Зараз встановлюються всі обставини вчинення злочинів.