Більше 3 тисяч людей провели смолоскипну ходу та віче на Майдані до дня народження Бандери (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим учасники акції з запаленими смолоскипами пройшлися центральними вулицями столиці.

В рамках ходи учасники акції кричали "Провіднику української нації тричі: Слава! Слава! Слава!", "Ми Бандерівці! Ми йдемо!", "Пам'ятай чужинець - тут господар українець".

Люди несли запалені смолоскипи, державні прапори, червоно-чорні прапори, прапори "Свободи", "Правого сектору", "Конгресу українських націоналістів" та інші.

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На початку колони молода дівчина несла портрет самого Бандери. За спиною у неї націоналісти розгорнули великий червоно-чорний прапор.

Учасники акції несли вже традиційні для таких заходів плакати із зображенням Бандери. На плакатах можна було побачити такі висловлювання Бандери як: "Наші ідеї - це наша найбільша сила!", "Нашим середовищем стало вже змагання, змістом нашого життя - боротьба", "ОУН змагає до народовладдя і соціальної справедливості".

Присутні також закликали владу до звільнення всіх політв'язнів.

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На початку колони їхала машина зі звуковою системою. Організатори акції закликали вшанувати героїв АТО і кричали: "Бандера прийде - порядок наведе!".

Колона пройшла по бульвару Шевченка у напрямку Бессарабської площі, а потім попрямувала на Майдан Незалежності для проведення віче.

В ході виступів націоналісти згадали святкування цієї дати в попередні роки, оскільки у цьому, 2016 році відбулася вже ювілейне, десята смолоскипна хода. Біля стели виступали народні депутати від партії ВО "Свобода", "Конгресу українських націоналістів", представники військово-політичного руху "Правий сектор", учасники АТО на Донбасі та інші учасники факельної ходи.

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Зокрема, учасники мітингу відзначали сильний дух української нації у боротьбі з російською агресією на сході України. Вони також відзначили, що Україна повинна розраховувати на власні сили і повинна плекати віру в Бога. Крім того, з імпровізованої сцени активісти цитували слова Бандери. "З москалями не може бути спільної мови", - заявили організатори віче.

Учасники акції зазначили, що українців у цей холодний вечір "зігріває нездоланний український дух". У зв'язку з цим націоналісти відстоюють позицію: "Здобудеш Українську державу, або загинеш за неї". Також націоналісти заявляли, що "тільки єдність приведе до перемоги".