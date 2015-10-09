Вищий спецсуд розгляне підсудність справи російських ГРУшників 13 жовтня
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розгляне подання про направлення кримінального провадження щодо офіцерів ГРУ Росії Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва з одного суду до іншого 13 жовтня.
Про це йдеться у повідомлені Вищого спецсуду.
Суд повідомляє, що отримав відповідне подання Апеляційного суду Києва, що надійшло з вмотивованою ухвалою колегії суддів цього суду від 2 жовтня про направлення провадження щодо Єрофеєва та Александрова з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів.
Засідання з цього питання колегії суддів палати у кримінальних справах Вищого спецсуду почнеться 13 жовтня о 9:40.
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Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Голосіївський райсуд Києва ухвалив рішення про передачу справи Єрофєєва-Александрова до Вищого спецсуду для визначення підсудності.
16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.
Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.
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26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що досудове розслідування відносно Єрофєєва і Александрова завершено.
Він зазначив, що ці російські військовослужбовці підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу, і прокуратура проситиме суд максимального покарання для них.