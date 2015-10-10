Матіос допускає обмін затриманих в Україні ГРУшників на Надію Савченко

Про це Матіос повідомив в інтерв'ю «Дзеркалу тижня».

«Тільки після винесення вироку, до вироку це неможливо», - сказав прокурор, відповідаючи на питання, чи вважає він правильним рішенням обміняти Єрофеєва, Александрова або Старкова на Надію Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка чи інших незаконно утримуваних у Росії українців.

За його словами, Росія є учасницею міжнародного права, тому, якщо ці люди засуджені й передані, Росія повинна забезпечити відбування покарання своїми громадянами, які скоїли злочини на території іншої держави.

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Як повідомляв УНІАН, льотчицю Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

За даними адвокатів, Савченко загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.

16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана і сержанта Євгена Єрофєєва Олександра Александрова.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що цих двох росіян буде притягнуто до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

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Під час допиту Єрофеєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.