Крим "безповоротно" відмовився від поставок електроенергії з України - окупаційний уряд півострова

За його словами, Крим здатний покрити потреби в енергетиці за рахунок нарощування власної генерації та поставок з Краснодарського краю через енергоміст, передає РИА Новости.

"Ми відмовилися від української електроенергії остаточно і безповоротно, вона нам не потрібна, ми на неї ніколи і не розраховували. Останнім часом ми взагалі її не включали у загальну енергетичну схему півострова", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Крим було повністю знеструмлено в ніч на 22 листопада - через підрив опор вийшли з ладу всі чотири ЛЕП, що йдуть з України.

На півострові було введено режим НС, графіки аварійних відключень електрики.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Київ готовий підписати договір про поставки електроенергії до Криму за умови, що півострів в договорі значитиметься як частина України.