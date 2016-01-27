На блокпосту під Бердянськом сталася пожежа і вибухи (відео)

Як повідомляє "ПРОБердянск", на даний момент відомо про двох постраждалих бійців Національної гвардії.

Як розповіли представники їх командування, у солдатів незначні опіки.

За попередніми даними, в одному з наметів загорілася буржуйка, вогонь перекинувся на особисті речі військових і боєкомплект. У лічені хвилини дотла згоріло все наметове містечко. Осколки боєприпасів розлетілися на кілька сотень метрів.

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Поряд з блокпостом знаходяться пост дорожньої поліції і автозаправні станції.

У зв'язку з пожежею та вибухами на кілька годин було перекрито ділянку траси.

На місці події працюють представники поліції і прокуратури.

У військовій прокуратурі Запорізького гарнізону факт події підтвердили і запевнили, що в результаті події ніхто з бійців Нацгвардії не постраждав.