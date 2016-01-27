На блокпосту під Бердянськом сталася пожежа і вибухи (відео)

11:30, 27 січня 2016
Суспільство
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На блокпосту в районі села Луначарське (Бердянський район Запорізької області) на трасі "Одеса – Новоазовськ" близько 2:30 27 січня сталася пожежа.

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Як повідомляє "ПРОБердянск", на даний момент відомо про двох постраждалих бійців Національної гвардії.

Як розповіли представники їх командування, у солдатів незначні опіки.

За попередніми даними, в одному з наметів загорілася буржуйка, вогонь перекинувся на особисті речі військових і боєкомплект. У лічені хвилини дотла згоріло все наметове містечко. Осколки боєприпасів розлетілися на кілька сотень метрів.

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Поряд з блокпостом знаходяться пост дорожньої поліції і автозаправні станції.

У зв'язку з пожежею та вибухами на кілька годин було перекрито ділянку траси.

На місці події працюють представники поліції і прокуратури.

У військовій прокуратурі Запорізького гарнізону факт події підтвердили і запевнили, що в результаті події ніхто з бійців Нацгвардії не постраждав.

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