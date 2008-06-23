Погода на 24 - 28 червня

24 червня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці у західних та північних областях, вдень у центральних, східних та місцями у південних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, у східних областях місцями 10-12; вдень 23-28°, у південній частині місцями 30-32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

Як повідомили УНІАН в Укргідометцентрі, 25-26 червня утримається мінлива хмарність. 25 червня у східних областях, Криму та Приазов`ї, а 26 червня у західних, вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, 25 червня у південній частині та східних областях 11-16°, на узбережжі морів та Закарпатті до 20°; вдень 21-26°, на Закарпатті та в південній частині 27-32°.

27- 28 червня - переважно без опадів, лише вдень у прикарпатських областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-18°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 15-21°, вдень 27-32°.

У Києві 24 червня буде мінлива хмарність. Вночі та вранці пройде короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.

25-26 червня буде мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вдень 26 червня очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.

27- 28 червня - переважно без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.