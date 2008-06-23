У ДТП в Австрії загинули троє українців, ще троє - в тяжкому стані

Усі троє загиблих унаслідок ДТП, що сталося сьогодні поблизу австрійського міста Грац (Федеральна земля Штирія), були громадянами України, ще троє українців в тяжкому стані перебувають у лікарні м. Грац.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на Посольство України в Республіці Австрія.

За повідомленням Посольства, український мікроавтобус, який перевозив вісім громадян України та одного громадянина Італії, зіштовхнувся з вантажним автомобілем.

Посольство України в Австрії продовжує з’ясовувати обставини трагедії.

Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС.