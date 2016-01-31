Прикордонники зафіксували зменшення пасажиро-транспортного потоку на лінії розмежування

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, всього через контрольні пункти прослідувало: КПВВ «Зайцеве» – 4420 осіб та 950 транспортних засобів; КПВВ «Мар’їнка» – 3130 осіб та 925 транспортних засобів; КПВВ «Новотроїцьке» – 4295 осіб та 1440 транспортних засобів; КПВВ «Гнутове» – 1560 осіб та 490 транспортних засобів; КПВВ «Станично-Луганське» – 1915 осіб.

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За даними прикордонників, сьогодні зранку на КПВВ «Зайцеве» знаходилося близько 200 та 100 транспортних засобів, які очікували на оформлення в напрямку в'їзду з непідконтрольної території та виїзду відповідно. На «Мар’їнці» перебували 150 автівок на в'їзд та 70 на виїзд відповідно. На «Новотроїцькому» та «Гнутовому» черг зафіксовано не було.