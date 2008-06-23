Кернес примудрився прогнівати навіть головного регіонала області

Голова Харківської обласної ради, керівник обласної організації Партії регіонів Василь Салигін сказав сьогодні журналістам, що п`ятничний інцидент в стінах мерії (секретар міськради Геннадій Кернес вдарив ногою в поперек керівника фракції НСНУ в міськраді) він бачив лише по телебаченню. І не поговорив ще із сторонами конфлікту, пише “Объектив”

"Але навіть якщо це було з обох боків, особисто я вважаю, що це неприпустимо ні для депутата, ні для, тим більше, керівника, і також неприпустимо для обивателя. Я впевнений, що це буде предметом розгляду" (на партійному засіданні. - Ред.), - заявив Салигін.

Але попри незадоволення Салигіна діями Геннадія Кернеса, голова обласної організації Партії регіонів заперечує будь-які внутріпартійні розбіжності.