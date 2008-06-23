Кернес примудрився прогнівати навіть головного регіонала області
18:22, 23 червня 2008Суспільство
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Салигін обіцяє "розглянути"
|Геннадій Кернес
"Але навіть якщо це було з обох боків, особисто я вважаю, що це неприпустимо ні для депутата, ні для, тим більше, керівника, і також неприпустимо для обивателя. Я впевнений, що це буде предметом розгляду" (на партійному засіданні. - Ред.), - заявив Салигін.
Але попри незадоволення Салигіна діями Геннадія Кернеса, голова обласної організації Партії регіонів заперечує будь-які внутріпартійні розбіжності.
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