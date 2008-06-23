Двоє випускників довели, що прийшли на тести... абсолютно тверезі

Не допущені до тестування 22 квітня випускники шкіл Феодосії (Крим) звернувшись до нарколога, і довели помилковість висновків працівників пункту тестування про їх нетверезий стан.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, підлітки звернулися до відділення судово-медичної токсикології, фахівці якого не підтвердили підозру працівників пункту тестування. «Прокуратура Криму внесла припис до Сімферопольського Регіонального центру оцінювання якості освіти з вимогою допустити неповнолітніх, права яких були порушені, до додаткової сесії тестування з предмета», - йдеться у повідомленні. Припис днями було задоволено і випускники отримали такий доступ.

У рамках перевірки дотримання вимог законодавства про освіту в ході проведення незалежного тестування випускників і вступних іспитів до вузів прокуратурою вивчено правила прийому до усіх вищих навчальних закладів. «Виявилось, не всі правила прийому відповідають букві закону», - повідомляє прес-служба. Прокуратурою опротестовано п`ять документів, якими порушувалися права дітей, які мають право на позаконкурсне зарахування до вузів, - сироти, інваліди, діти загиблих при виконанні обов`язків військовослужбовців і правоохоронців. Правила прийому до п`яти кримських училищ і коледжів у цьому плані не відповідали затвердженим Міністерством освіті та науки України умовам прийому до вищих навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Інформаційний центр незалежного оцінювання повідомив, що у Феодосії двоє учасників з`явилися до пункту тестування в нетверезому стані. "Медики підтвердили факт нетверезого стану учасників. Був складений акт, на підставі якого ці двоє осіб не були допущені до участі у тестуванні", - повідомив тоді Сімферопольський регіональний центр оцінювання якості освіти.