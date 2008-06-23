Суд порушив справу про банкрутство «Енергоатому»

Господарський суд Києва 3 червня порушив справу про банкрутство НАЕК «Енергоатом» за позовом ЗАТ «Укрспецресурс» і ТОВ «Промислово-комерційна фірма «Енергоресурс».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Загальна сума позовних заяв обох компаній складає близько 1,5 млн. грн. До провадження долучено також позовну заяву ТОВ «Енергія МК» на суму 26,5 млн. грн.

Попереднє слухання справи призначене в суді на 3 липня.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.