Виявлено тіла 4 загиблих під час сьогоднішнього буревію
19:44, 23 червня 2008Суспільство
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Це тільки перша інформація
На даний час надійшла інформація про чотирьох загиблих внаслідок буревію, який пройшов Львівщиною.
|Жінка стоїть поруч накритого простирадлом тіла постраждалого від буревію у Львові 23 червня
За повідомленням прес-служби, це тільки перша інформація, яка почала надходити про жертви та наслідки стихії. Поки що немає можливості отримати інформацію від сільських районів та віддалених населених пунктів області, з якими повністю відсутній зв’язок.
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