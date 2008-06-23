Виявлено тіла 4 загиблих під час сьогоднішнього буревію

На даний час надійшла інформація про чотирьох загиблих внаслідок буревію, який пройшов Львівщиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, від розряду блискавки у Старосамбірському районі Львівщини загинули двоє людей - чоловік і дружина. Був розчавлений деревом, отримавши смертельні травми, 37-річний житель одного з сіл Миколаївського району. На вулиці Симона Петлюри у Львові стався обвал стіни будинку, фрагмент якої смертельно травмував молоду жінку, а її дитина з важкими травмами доставлена в реанімацію.

За повідомленням прес-служби, це тільки перша інформація, яка почала надходити про жертви та наслідки стихії. Поки що немає можливості отримати інформацію від сільських районів та віддалених населених пунктів області, з якими повністю відсутній зв’язок.