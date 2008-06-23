Чоловік підпалив суд на помсту за рішення про аліменти

Міліціонери затримали палія районного суду в Гребінці Полтавської області.

Про це УНІАН повідомив начальник ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, міліція і фахівці МНС розслідують підпал, що стався 20 червня в будівлі Гребінківського районного суду. О 7.40 того дня робітниця суду, яка прийшла першою, побачила розбите вікно і сліди пожежі. На підлозі всередині приміщення знайшли скляну пляшку із залишками запалювальної суміші. В цілому, вогнем було знищене підвіконня на площі 0,5 м в кімнаті засідань суду. Окрім цього, вогнем частково пошкоджені стіни, меблі, штори, документація служби судових розпорядників і частина архівних справ.

«Нами вже затриманий житель Гребінки. Він заявив, що кинув у вікно пляшку із запалювальною сумішшю, щоб помститися суду за ухвалене рішення про стягнення з нього аліментів», - повідомив Ю.СУЛАЄВ.