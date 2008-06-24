Ющенко спланував їхати до Грузії та Азербайджану

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив План заходів з підготовки своїх робочих візитів до Грузії для участі у Третьому саміті Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ та до Азербайджанської Республіки.

Про це йдеться в Указі Президента.

В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України забезпечити виконання зазначеного Плану заходів.