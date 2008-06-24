Ющенко спланував їхати до Грузії та Азербайджану
01:13, 24 червня 2008Суспільство
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Указ на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив План заходів з підготовки своїх робочих візитів до Грузії для участі у Третьому саміті Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ та до Азербайджанської Республіки.
Про це йдеться в Указі Президента.
В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України забезпечити виконання зазначеного Плану заходів.
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