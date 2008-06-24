Як отримати гроші з кожної галушки?

Мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ планує зареєструвати полтавську галушку як торгову марку.

Про це мер повідомив журналістам на прес-конференції.

«Плануємо одержувати гроші до бюджету від полтавської «родзинки» - «полтавської галушки». Ми зареєструємо її як торгову марку. При її використанні підприємці повинні платити кошти в міську казну», - заявив мер Полтави.

Нагадаємо, в Полтаві вже стали традиційними щорічні свята полтавської галушки. Під час свята всі охочі ласують галушками й беруть участь у конкурсах. У музеї-садибі Івана Котляревського також традиційно щорічно проходить виставка ”Історія полтавської галушки”.

8 червня 2008 року Полтавський ресторан "Іванова гора" встановив рекорд, приготувавши галушку вагою 10 кг. Її варили півгодини на пару над 50-літровим казаном.

У Полтаві встановлено пам`ятник полтавській галушці. Авторами масивного пам`ятника, спорудженого з каменя, є народний художник України Анатолій ЧЕРНОЩОКОВ і скульптор Микола ЦИСЬ. Пам`ятник, що символізує достаток і благополуччя сім`ї, являє собою велику глибоку тарілку з готовими до вживання 12 галушками й ложкою на спеціальному постаменті.