Люди мало знають про можливості репродуктивної медицини

Провідні українські спеціалісти в галузі репродуктивної медицини наголошують на недостатній інформованості суспільства про можливості репродуктивної медицини.

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН в понеділок.

Віце-президент Української Асоціації репродуктивної медицини (УАРМ), директор клініки репродуктивної медицини «Надія» Валерій ЗУКІН зазначив, що ЗМІ дещо спотворено подають тему репрудуктології, акцентуючи увагу на сурогатному материнстві, яке ледь сягає 1% від усіх випадків лікування безплідності.

За його словами, необхідно надавати допомогу у вирішенні основних проблем пацієнтів: надання інформації, психологічна підтримка, забезпечення рівного доступу до дорогого й тривалого лікування безплідності для всіх, хто цього потребує в Україні. Він нагадав, що подружніх пар, які не можуть мати дітей, близько 1,5 млн.

В.ЗУКІН зазначив, що досягнення українських спеціалістів в галузі репродуктивної медицини не поступаються досягненням в інших країнах. «Наші досягнення цілком співставні зі світовими»,- сказав він.

В.ЗУКІН нагадав, що минулого тижня українські репродуктологи та їхні зарубіжні колеги обговорювали на конференції систему лікування безпліддя в Україні. « В країні, де смертність перевищує народжуваність, 1,5 млн. безплідних пар є великим резервом збільшення народжуваності», - зазначив він.

У свою чергу Президент УАРМ, професор Олександр ЮЗЬКО зазначив, що репродуктологія в Україні дуже активно розвивається, кожного року додається кількість циклів запліднення.

Віце-президент УАРМ, директор Інституту репродуктивної медицини Федір ДАХНО наголосив, що головне, щоб пацієнти розуміли, що можливості репродуктивної медицини в Україні є ефективними і доступними. «Всі технології, які використовуються в кращих центрах світу, використовуються в Україні з тією ж ефективністю. І не треба їхати за кордон»,- сказав він.