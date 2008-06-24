Львів після буревію (фоторепортаж)

За попередніми даними, учорашній буревій викорчував на Львівщині понад 3 тис. дерев, пошкоджено близько 100 автомобілів, підтоплені кілька сотень будинків.

На даний час без електропостачання залишається 550 населених пунктів та деякі райони Львова. У населених пунктах тривають роботи по розбору завалів, які утворилися від падіння великої кількості дерев.

Безпосередньо у Львові на автодорогах утворилися великі затори. Багато дахів, пошкоджених буревієм, загрожують обвалами, тому міські рятувальні служби попереджають львів’ян, щоб вони утрималися ходити під дахами й балконами будинків.

Кількість жертв і потерпілих унаслідок стихії станом на зараз становить 4 загиблих, ще 5 осіб травмовані, серед них – одна дитина.

Фото Петра Задорожного, Ольги Примович/УНІАН