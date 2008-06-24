Тарасюк зробив заяву на робочому сніданку в Європарламенті

Голова Комітету Верховної Ради з європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК закликає Європарламент сприяти виконанню країнами-членами Євросоюзу зобов’язань, передбачених угодою про спрощення візового режиму з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Б.ТАРАСЮК заявив сьогодні на робочому сніданку, організованому Європейсько-українською бізнес-радою.

“Думаю прийшов час Європарламенту... схвалити рекомендації щодо виконання ЄС своїх зобов’язань в рамках угоди про спрощення візового режиму”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні констатують значну кількість порушень європейськими країнами положень цього документу. Так, за словами голови комітету ВР, порушення переважно стосуються завищення вартості візи (угодою передбачена максимальна вартість візи - 35 євро – УНІАН), вимог надавати додаткові документи, а також безпосередньо поведінки співробітників консульських відділів, яка, за словами Б.ТАРАСЮКА, не завжди відповідає “духу угоди”.

Він також вважає, що Європарламент міг би посприяти започаткуванню діалогу про безвізовий режим між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоди про спрощення візового режиму та про реадмісію. Ці угоди набули чинності з 1 січня 2008 року. Угода про спрощення візового режиму, зокрема, передбачає встановлення для українців вартості збору за оформлення віз – на рівні 35 євро замість 60 євро, спрощення процедури розгляду подання на отримання візи, безкоштовне отримання віз певними категоріями громадян, а також право на апеляцію для тих, кому було відмовлено у видачі візи.

За перші чотири місяці дії угоди про спрощення візового режиму з ЄС МЗС України зафіксувало близько 150 випадків порушень положень угоди з боку країн-членів ЄС.