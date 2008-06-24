Тимошенко обіцяла "малій батьківшині" допомогу з будівництвом метро

Для продовження будівництва метрополітену у Дніпропетровську буде залучено до 1 млрд. грн. кредитів під гарантію уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, дане питання обговорювалося на рівні Кабінету міністрів України.

В.БОНДАР зазначив, що уряд дав доручення чиновникам готувати пакет документів про передачу дніпропетровського метрополітену з державної до комунальної власності. Губернатор Дніпропетровщини уточнив, що згідно з законодавством, тільки в цьому випадку Дніпропетровськ може залучити для будівництва кредитні ресурси.

За словами В.БОНДАРЯ, тривалість процедур зі зміни власності метро, проведення конкурсу серед банків щодо виділення кредиту ставитиме не менш як 6 місяців. Губернатор повідомив, що відсоткова ставка за кредитом під гарантію уряду складе до 8% річних.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у Дніпропетровську заявила, що уряд затвердить фінансування будівництва метро в Дніпропетровську на підставі чіткого графіка робіт.

При цьому прем`єр-міністр наголосила, що будівництво метро в Дніпропетровську є одним з пріоритетів в контексті підготовки і проведення в цьому місті чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

«У 2008 році необхідно купити устаткування на суму 530 млн. грн. для прискорення будівництва, аби в 2009 або на початку 2010 року вийти на експлуатацію нових трьох станцій», - додала вона.

У свою чергу, голова Дніпропетровської обласної держадміністрації В.БОНДАР звернувся до голови уряду з проханням передбачити в планованих змінах державного бюджету на 2008 рік виділення субвенції в обсягу 870 млн. грн. щодо цільових призначень на будівництво метро.

В.БОНДАР уточнив, що 530 млн. грн. необхідно на закупівлю необхідного будівельного устаткування, 200 млн. грн. – на завершення будівництва в 2008 році двох нових станцій, а також 140 млн. грн. – на проходження ще до двох станцій («Театральна» і «Центральна»).