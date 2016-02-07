В Україні почнуть виготовляти міношукачі нового покоління 3D

Виконуючий обов’язки глави Місії України при НАТО Єгор Божок повідомив, що через два місяці в Україні розпочнуть виготовлення міношукача нового покоління 3D.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

"Ми зараз на етапі погодження цього проекту з союзниками, з профільним комітетом НАТО. Ми розраховуємо, що десь через пару місяців зможемо говорити про започаткування практичної фази проекту (спільний українсько-норвезький проект вартістю 450 мільйонів євро)", - зазначив Божок.

Український дипломат переконаний, що "вся допомога у сфері research and development (наукових досліджень і розробок), яку ми просимо і отримуємо від НАТО, має бути спрямована на розбудову національних спроможностей".

"Тобто, не просто отримати щось або закупити у когось, а створити власні потужності, які дозволять нам забезпечувати себе відповідними засобами у стратегічний перспективі", - наголосив він.

За словами в.о. глави місії, українська сторона хоче "вивести на рівень конкретних домовленостей" в рамках саміту НАТО у Варшаві питання розмінування територій.

"Обсяг проблем, з якими ми стикнулися і які нам треба вирішити, вимагає суттєвого зміцнення взаємодії з НАТО у цьому напрямку. Це буде весь спектр взаємодії, починаючи від матеріально-технічної допомоги, закінчуючи дорадчо-консультативною, навчанням персоналу і так далі", - сказав Божок.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року Божок поінформував про реалізацію українсько-норвезький проект з розробки нового 3D міношукача, який потім використовутимуть фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій та Міноборони.

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Божок уточнив, що на сьогодні існують різні варіації такого міношукача, але є "завдання зробити найбільш чутливий та точний, який дозволить піротехніку, не торкаючись об'єкта, чітко розуміти, яка його форма, до міліметрів".

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"Як кажуть спеціалісти, інколи міліметр має критичне значення з точки зору життя і здоров'я піротехніків. Ця розробка буде здійснена в Україні за допомогою норвезьких спеціалістів", - підкреслив в.о. глави місії.