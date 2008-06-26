Щороку в українських СІЗО помирає 130-135 осіб

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вважає, що органи прокуратури неефективно діють у запобіганні та розслідуванні фактів тортур з боку співробітників міліції та Департаменту з питань виконання покарань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це омбудсман заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Роль органів прокуратури в питаннях подолання тортур, оперативного розслідування є надзвичайно неефективною", - сказала вона, додавши при цьому, що судам, в свою чергу, "не вистачає мужності приймати жорсткі рішення" по відношенню до винних у такому ганебному явищі, як тортури.

Водночас Н.КАРПАЧОВА зауважила, що за останні кілька років є певний позитив щодо зменшення динаміки застосування тортур до затриманих. "Але на сьогоднішній день статистика звернень до омбудсмана (з приводу тортур - УНІАН) не зменшується: в середньому близько 1300 звернень на рік ми отримуємо від осіб, що зазнали тортур, чи від їхніх родичів", - сказала Н.КАРПАЧОВА.

На її переконання, основними причинами застосування міліцією тортур є непрофесіоналізм працівників і показники розкриття злочинів, які ще й досі існують у системі МВС, а також неможливість присутності адвоката з моменту затримання людини.

Разом з тим вона підтримала вимоги ООН до України щодо ліквідації кімнат для затриманих, які є у райвідділах міліції, оскільки саме там найбільше застосовують до людей незаконні методи впливу.

"Я цілком підтримую вимогу ООН, щоб кімнати для затриманих у міліції були закриті", - сказала Н.КАРПАЧОВА. У той же час вона додала, що також виступає за зменшення терміну затримання люди із 72 до 48 годин.

Крім того, омбудсман висловила думку, що в Україні має бути створений превентивний незалежний орган з контролю для унеможливлення тортур, і "ми готові стати частиною такого механізму". Також, вважає Н.КАРПАЧОВА, в Україні слід вивести із підпорядкування силових структур медичні заклади, які проводять експертизи, передавши їх у підпорядкування спеціально створеному держдепартаменту, щоб унеможливити вплив на отримання результату медичної експертизи.

Торкаючись теми смертності в слідчих ізоляторах, Н.КАРПАЧОВА зауважила, що основними причинами такого неприпустимого становища є неналежне виконання посадових обов’язків персоналом СІЗО і тими, хто здійснює нагляд за ув’язненими.

Зокрема, як встановлено моніторингом Уповноваженого з прав людини, починаючи з 2004 року, в СІЗО щорічно помирає 130-135 осіб.

Виходячи з викладеного, Інститут омбудсмана України в черговий раз вимагає від керівництва Генеральної прокуратури, МВС, Держдепартаменту з питань виконання покарань невідкладно розробити програму усунення кричущих фактів, що призводять до брутального порушення прав людини.