Щодня із столиці вивозять понад 100 тонн хліба

Сьогодні в Києві існує проблема вивозу хліба зі столиці в регіони, коли регіональні перекупники одержують прибуток із-за різниці цін. При цьому щодня зі столиці вивозять понад 100 тонн хліба.

Про це повідомив під час прес-конференції в УНІАН генеральний директор ВАТ «Хліб Києва» Ігор МАЗУРИК.

За його словами, у нормальних ринкових умовах немає нічого поганого в тому, що хліб вивозять зі столиці і продають на місцях. «Але для нас сьогодні абсолютно невигідно, щоб хліб вивозився зі столиці, щоб регіональні підприємці, які вивозять понад 100 тонн хліба за добу, одержували прибуток, а ми - збитки. Ми раді, що наш хліб популярний у регіонах, але нам потрібна реальна, економічно обгрунтована ціна на нього», - підкреслив І.МАЗУРИК.

Він сказав, що в Києві склалася дуже драматична ситуація з хлібом. Підприємства «Київхліб» і «Київмлин» знаходяться на межі зупинки.

За словами І.МАЗУРИКА, економічна ситуація в країні призводить до того, що хлібовиробнича галузь знаходиться на межі зупинки, адже в умовах галопуючої інфляції, подорожчання складових виробництва хліба, його ціна залишається незмінною.

Як відомо, на сьогодні ціни на хліб у Києві нижчі, ніж середні ціни по Україні.