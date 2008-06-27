Експерт: щороку 310 млрд. гривень зарплатні видають в “конвертах”

В Україні щороку 310 млрд. гривень заробітної платні видають у “конвертах”, що становить 40% від всього фонду оплати праці.

Такі експертні дані навів на прес-конференції в УНІАН директор Державного центру зайнятості – керівник виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Володимир ГАЛИЦЬКИЙ.

За його словами, дана ситуація негативно впливає як на загальнодержавні макроекономічні показники, так і на привабливість вітчизняного ринку праці, соціальний захист населення.

“Держава повинна знизити податковий тиск на заробітний фонд і цим самим сприяти його виходу з “тіні”. Тоді, за умови гідної оплати праці, Україну не залишатимуть активні, висококваліфіковані трудові ресурси”, - наголосив В.ГАЛИЦЬКИЙ.