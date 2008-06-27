Вартість квартир зростатиме не швидше за інфляцфію?

У Києві до кінця поточного року зростання вартості житла на первинному ринку не перевищить темпів інфляції.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив керівник відділу маркетингу і РR будівельно-інвестиційної компанії "Київ Житло-Інвест" Володимир ГЕРМАНОВ.

За його словами, якщо прогнозований темп зростання інфляції до кінця року становитиме 25%, то житлова нерухомість на первинному ринку столиці може зрости на 15-17%.

«Це непряме зниження цін. Інфляція – це знецінення коштів, а нерухомість не падатиме. Це буде свідоцтвом того, що ціни на київську нерухомість досягли своєї стелі», - сказав він.

В.ГЕРМАНОВ не виключає того, що у вересні долар відновить свої позиції.

«Це дуже оптимістично для тих людей, у яких є кошти в іноземній валюті. Якщо раптом долар на тиждень повернеться на свої позиції, люди спробують вкласти гроші в нерухомість, що спровокує зростання цін», - додав експерт.

При цьому він вважає, що цінові коливання, які відбудуться восени, будуть в межах купівельної активності.

На думку В.ГЕРМАНОВА, можливо, збільшиться число компаній, які пропонуватимуть всілякі акції – знижки до 15%, що стане свідоцтвом того, що ціни стають конкурентними.

«Ніхто із забудовників зараз не готовий сказати у відкриту - ми знижуємо ціни, тому що немає покупця», - зазначив він.

Водночас, забудовники шукають можливість під виглядом акції залучити покупця. «Це значить, що ринок досяг своєї стелі, і тепер почнеться конкуренція за покупця», - підсумував експерт.