Колегія МВС звільнила начальника Харківської міліції

Колегія МВС України, що відбулася в Запоріжжі під головуванням міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, звільнила з посади начальника Головного управління МВС України в Харківській області генерал-майора міліції Станіслава КРИЖАНОВСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Згідно з повідомленням, підставою для звільнення С.КРИЖАНОВСЬКОГО стали «незадовільні результати оперативно-службової діяльності в пріоритетних сферах».

С.КРИЖАНОВСЬКИЙ очолював міліцію Харківської області з травня 2007 року.