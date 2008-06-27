Колегія МВС звільнила начальника Харківської міліції
05:21, 27 червня 2008Суспільство
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За "незадовільні результати"
|Станіслав КРИЖАНОВСЬКИЙ
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.
Згідно з повідомленням, підставою для звільнення С.КРИЖАНОВСЬКОГО стали «незадовільні результати оперативно-службової діяльності в пріоритетних сферах».
С.КРИЖАНОВСЬКИЙ очолював міліцію Харківської області з травня 2007 року.
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