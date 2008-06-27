2 липня (середа) 2008 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція «Корупція в системі освіти України» результати телефонного опитування у м. Києві.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

Учасники прес-конференції:

- Кость Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;

- Марина Ткаченко – керівник проекту «Call-центр» Інституту Горшеніна, експерт в галузі соціального проектування;

- Володимир Застава – експерт Інституту Горшеніна.

З питань проведення прес-конференції звертатися до Олени Дяченко за номером +38 (050) 363 02 16 або 044-2304963.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.