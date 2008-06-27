Відбудеться прес-конференція «Корупція в системі освіти України»
15:32, 27 червня 2008Суспільство
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2 липня (середа) 2008 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція «Корупція в системі освіти України» результати телефонного опитування у м. Києві.
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.
Учасники прес-конференції:
- Кость Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;
- Марина Ткаченко – керівник проекту «Call-центр» Інституту Горшеніна, експерт в галузі соціального проектування;
- Володимир Застава – експерт Інституту Горшеніна.
З питань проведення прес-конференції звертатися до Олени Дяченко за номером +38 (050) 363 02 16 або 044-2304963.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.
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