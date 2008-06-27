У нічному клубі Донецька міліціонери стріляли в хуліганів

У нічному клубі Донецька працівники міліції застосували табельну зброю, щоб усмирити двох хуліганів.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, вранці 26 червня в міліцію надійшов тривожний сигнал з нічного клубу, розташованого в Калінінському районі. Наряд державної служби охорони, що прибув на місце, встановив, що в розважальному закладі безчинствують двоє хлопців, які знаходяться в стані алкогольного сп`яніння.

Персонал закладу намагався заспокоїти клієнтів, які розбушувалися, своїми силами, проте молоді люди поводилися дуже агресивно і спробували піти з клубу, не розплатившись.

Побачивши міліціонерів, хулігани накинулися на них з кулаками.

За словами молодшого інспектора групи затримання міжрайонного відділу Держслужби охорони Дмитра ІВАЩИКА, він зробив попереджувальний постріл угору, проте це бешкетників не зупинило. "Хлопці спробували відібрати зброю, мені довелося зробити два постріли, щоб припинити напад. Я стріляв у ноги. Після чого разом з напарником надав пораненим першу медичну допомогу і викликав швидку", - сказав Д.ІВАЩИК.

Він додав, що порушників громадського порядку, котрі дістали поранення, доставили в обласну травматологічну лікарню.

Медперсонал лікарні підтвердив, що потерпілі поступили з крізними вогнепальними пораненнями, зараз їх стан стабільний.

За фактом події прокуратурою проводиться розслідування.