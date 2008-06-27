У Києві та трьох областях впала реальна платня

Приріст середньої зарплати в травні 2008 року (1774 грн.) до квітня (1735 грн.) дорівнював 2,2% - про це повідомив Держкомстат України. Водночас, індекс реальної заробітної плати в травні склав 100,9% до квітня. Це пояснюється зростанням споживчих цін минулого місяця на 1,3% (індекс реальної зарплати визначається діленням індексу номінальної зарплати на індекс споживчих цін, для травня – 102,2/101,3 = 100,9%).

Таким чином, процес зростання середніх зарплат, що спостерігається безперервно з початку року, продовжився і в травні. А от збільшення реальних зарплат у травні поновилося - після певного зниження індексу реальних зарплат у квітні (98,2%).

Порівняно з січнем середня платня в травні зросла на 16,6%, а індекс реальної платні в травні до січня склав 103,9%.

Проте не в усіх регіонах країни реальна платня в травні збільшилася. Зокрема, індекс реальної зарплати дорівнював: у Дніпропетровській області – 99,0%; у Запорізькій області – 98,0%; у Рівненській області – 98,7%; у місті Києві – 96,0%.

Поясненням зниження реальної зарплати в травні в Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також в столиці може служити, зокрема, вищий індекс споживчих цін минулого місяця в названих регіонах (набагато вище за показник інфляції по країні).

Юрій Глухов для УНІАН