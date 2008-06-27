Комуністи готові "кров проливати" на майданах Сімферополя

Кримські комуністи в неділю, 29 червня, з самого ранку збираються «взяти під охорону» ряд центральних площ Сімферополя з тим, щоб не допустити проведення акції Конгресу українських націоналістів, приуроченої до 101-ї річниці з дня народження головнокомандуючого УПА Романа Шухевича.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі лідера комуністів Криму, народного депутата України Леоніда ГРАЧА.

Зокрема, комуністи планують "узяти під охорону" головну площу Сімферополя – площу Леніна, ще одну площу, що знаходиться неподалік від центру міста, - площу Радянську, а також пам`ятник Тарасу Шевченку в парку Шевченка.

Л.ГРАЧ пообіцяв, що він особисто, як народний депутат України, на площі Леніна з 10.00 проводитиме зустрічі з громадянами, щоб «не дати неофашистам зібратися». «Встанемо грудьми, треба – свою кров проллємо, але не дамо обпаскудити нашу історію», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня Кримська організація КУН має намір провести в Сімферополі, на площі Леніна, мітинг до дня народження головнокомандуючого УПА Р.Шухевича й до річниці проголошення «Акту відновлення Української держави». Після чого провести ходу до пам`ятника Шевченку й покласти там квіти.

Активісти низки політсил заявили про намір перешкоджати проведенню даної акції.

За повідомленнями кримських ЗМІ, чиновники міськради Сімферополя заявили, що «площа Леніна може використовуватися тільки при проведенні державних свят, а також свят, які проходять під егідою керівництва автономії або Сімферопольського виконкому». «На площі Леніна ні в суботу, ні в неділю ніяких заходів керівництвом республіки й керівництвом міської ради не заплановано, тому нашої згоди ми нікому давати не маємо наміру» , - цитують ЗМІ слова керуючого справами виконавчого комітету Сімферопольської міськради Євгена ВЕЛИКОЛУГА.

При цьому чиновник додав, що міська влада порекомендувала проводити захід із нагоди дня народження Р.Шухевича біля «пам`ятного каменя депортованим» на бульварі Леніна.

Представники КУН відхилили таку пропозицію. «Ми робитимемо так, як подали заявку: мітинг на площі Леніна, хода до пам`ятника Шевченку, покладання там квітів», - сказав лідер Кримського КУН Василь ОВЧАРУК.

Він також виразив здивування пропозицією перенести місце проведення акції до каменя депортованим: «Це що, я в своїй державі належу вже до депортованих?», - обурився голова кримського КУН.