У пожежі на нафтобазі в Харкові є потерпілі

У Харкові унаслідок пожежі, що сталася на території нафтобази ТОВ "Навта-Укрнафтопродукт", постраждали двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався під час перекачки палива з одного резервуару в інший за допомогою переносного насосу. Загорілося паливо, потім вогонь перекинувся на трав`яний настил, охопивши площу в 30 кв. м.

Підрозділами Державної пожежної охорони пожежу було оперативно ліквідовано. Попередня причина займання - порушення техніки безпеки при проведенні робіт. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Постраждалі з опіками шпиталізовані до міської лікарні.