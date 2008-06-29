У пожежі на нафтобазі в Харкові є потерпілі
11:40, 29 червня 2008Суспільство
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Паливо зайнялося при помпуванні
У Харкові унаслідок пожежі, що сталася на території нафтобази ТОВ "Навта-Укрнафтопродукт", постраждали двоє осіб.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався під час перекачки палива з одного резервуару в інший за допомогою переносного насосу. Загорілося паливо, потім вогонь перекинувся на трав`яний настил, охопивши площу в 30 кв. м.
Підрозділами Державної пожежної охорони пожежу було оперативно ліквідовано. Попередня причина займання - порушення техніки безпеки при проведенні робіт. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Постраждалі з опіками шпиталізовані до міської лікарні.
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