У Нацбанку стривожені рекордним зростанням доходів населення

Споживча активність населення України залишається високою. Таку думку висловив в інтерв`ю УНІАН керівник групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький. За його даними, номінальні доходи в країні зросли на 46%. Як відзначив Литвицький, це - історичний максимум для нашої країни. Експерт також називає таке зростання «запаморочливим», з якого «ніхто в світі не може з нами змагатися». При цьому експерт не без тривоги відзначає, що «на підході нові соціальні ініціативи» і вказує, що він не раз публічно виступав проти такої політики доходів, яка сприяє тому, що сьогодні споживання залишається «в режимі буму» і росте в рази швидше, ніж інвестиції. В результаті, на думку Литвицького, відставатиме товарна пропозиція, тоді як доходи, що «ростуть, можуть призвести до серйозного цінового струсу».

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