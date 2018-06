Facebook, Twitter і Google "не бачать порушень" на сайтах проросійських терористів - волонтер

Український фахівець з веб-безпеки і засновник волонтерської організації "Українські кібервійська" Євген Докукін заявив про те, що соцмережі Facebook, Twitter, а також пошукова система Google ігнорують прохання українських IT-волонтерів блокувати профілі терористів, які перебувають під санкціями США. Про це він написав у своєму Facebook.

"Два місяці Facebook, Twitter і Google відмовляються блокувати терористів, які перебувають під санкціями США. Про це два місяці - з грудня 2015 - їм нагадую, але або жодних відповідей не отримую, або ж стандартні відмазки (коли вони "не бачать порушень", хоча я завжди вказую сайт US Department of the Treasury (сайт Міністерства фінансів США – УНІАН) зі списком санкцій)", - йдеться в повідомленні.

За словами Докукіна, за два роки волонтери неодноразово зверталися до адміністрації Google щодо блокування сайтів і акаунтів терористів, які поширювали інформацію провокаційного характеру, проте отримали відмову в 99% випадків.

Більш того, згідно з даними активіста, компанія ігнорує не тільки письмові звернення, а й дзвінки. Як приклад він навів випадок, коли в травні громадянка США родом із України зателефонувала до офісу Google з проханням заблокувати ці сайти, проте очікуваного Докукіним результату це не принесло.

"У компанії надали два юридичні емейли - один для громадян (вона написала, але відповіді не отримала), інший для спецслужб. Відразу ж надав той емейл СБУ, але за 7 місяців вони нічого не зробили і Google не написали (а всі звернення з червня 2014 від мене та інших активістів Google ігнорує або пише відмазки на розміщення матеріалів терористів на їх сервісах)", - пише волонтер.

Довідка УНІАН. "Українські кібервійська" - волонтерська IT-організація, заснована в червні 2014 року, яка спеціалізується на проведенні оборонних і наступальних операцій в інтернеті з метою протидії сепаратистам і терористам і запобігання інформаційній війні Росії проти України.