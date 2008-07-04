Під Києвом на сміттєзвалищі знайшли 10 кг ртуті

На сміттєзвалищі поблизу села Зазим’я Броварського району Київської області у двох скляних герметично закритих колбах виявлено 10 кілограмів ртуті.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, фахівці МНС вилучили ємності та вивезли їх на утилізацію.

Розлив речовини не виявлений, загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

На місці працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області і працівники слідчих органів СБУ.