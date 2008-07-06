Оголосили фіналістів акції «Сім природних чудес України»

Оголошено 21 фіналіста всеукраїнської акції «Сім природних чудес України»

Як передає кореспондент УНІАН, підбиття підсумків другого етапу конкурсу відбулось на Волині під час фестивалю «Етноліто: Івана Купала на Світязі».

Фіналістами акції стали: біосферний заповідник «Асканія-Нова» (Херсонська область), геологічний заказник «Базальтові стовпи» (Рівнська область), Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент (Крим), ландшафтний заказник «Буковинські водоспади» (Чернівецька область), гора Говерла (Івано-Франківська область), регіонально-ландшафтний парт «Гранітно-степове Побужжя» (Миколаївська область), Деснянська Оболонь (Чернігівська область), Дністровський каньйон (Вінницька, Івано-Франківська і Тернопільська області), Дунайський біосферний заповідник (Одещина), заповідник «Кам’яні могили» (Донецька область), Канівські гори на р. Дніпро (Черкаська область), Карадазький природний заповідник (Крим), Кочубеївські дуби (Полтавська область), Мармурова печера (Крим), Олешківські піски (Херсонщина), Оптимістична печера (Тернопільщина), національний природний парк «Подільські товтри» (Хмельницька область), озеро Світязь (Волинська область), озеро Синевир (Закарпаття), Урицькі скелі (Львівщина), Яблуня-колонія (Сумська область).

«21 фіналіст представляє основні регіони України і основні унікальні природні особливості, починаючи від гір, печер, озер і закінчуючи найбільшою пустелею в Європі. Українцям буде що вибрати, а іноземцям буде що подивитися», - зазначив ініціатор акції «Сім природних чудес України» народний депутат Микола ТОМЕНКО.

Фінал акції відбудеться 26 серпня у Київській фортеці, де буде оголошено 7 природних чудес України.

Довідка УНІАН. Конкурс “7 природних чудес” є другим етапом всеукраїнської акції «7 чудес України», де було обрано сім кращих історико-культурних та архітектурних об’єктів країни.

Метою обрання семи природних чудес є пропагування унікального природного світу України та привернення уваги до об’єктів, що мають перспективу стати цікавими не лише для українського, а й для закордонного туристичного товариства.

Об’єктами для участі у конкурсі є геологічні об’єкти: гори, печери, вулканічні масиви; а також озера, річки, природні (нерукотворні) лісові масиви тощо.

Акцію оголошено у березні 2008 року, а 26 серпня, до Дня незалежності України, після проведення Інтернет-голосування та експертної оцінки, буде проголошено 7 природних чудес, що стали переможцями акції.

Ініціатором акції і головою оргкомітету є народний депутат М.ТОМЕНКО. Серед організаторів цієї акції - Державна служба туризму і курортів України, Комітет Верховної Ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму, Національна радіокомпанія України, канал ICTV, журнал «Мандри» та багато інших засобів масової інформації.

Науковий та експертний супровід заходу здійснює Інститут геологічних наук НАН України та фахівці географічних та геологічних факультетів провідних вузів країни.