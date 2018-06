Померла народна артистка СРСР Нонна Мордюкова (фото)

У Москві на 83-му році життя померла народна артистка СРСР Нонна Мордюкова, передає ІТАР-ТАРС .

. Про це повідомила сьогодні сестра актриси Наталія Вікторівна Мордюкова.

"Це сталося напередодні увечері в московській лікарні, - сказала вона. - За декілька годин до цього ми з нею розмовляли по телефону, вона сказала, що почувається добре. Сьогодні вранці я поїду в лікарню, після чого ми почнемо вирішувати, де відбудуться похорони Нонни".

Сестра актриси нагадала, що Нонна Вікторівна страждала на чималу кількість захворювань, найсерйознішим з яких був діабет. "Вона дуже мучилася, але до останнього своєї миті продовжувала репетирувати, придумувала собі ролі і мріяла, як би вона могла ще зіграти. Вона просто жила кінематографом", - сказала Наталія Вікторівна.

Нонна (Ноябрина) Вікторівна Мордюкова народилася в станиці Костянтинівській Донецької області. У 1950 році закінчила ВДІК. Серед найбільш яскравих її робіт - фільми "Молода гвардія", "Катерина Вороніна", "Добровольці", "Одруження Бальзамінова", "Комісар", "Журавушка", "Діамантова рука", "Вони воювали за Батьківщину", "Рідня", "Вокзал для двох", "Мама" і багато інших.

Редакційна рада британської енциклопедії "Who is Who" включила Нонну Мордюкову до десятки видатних актрис ХХ століття.