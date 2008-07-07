Українські прикордонники затримали "зальотного" угорця

На Закарпатті затримали угорця, який незаконно потрапив до України на дельтаплані.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, наряд прикордонної застави „Соломоново” виявив на автобусній зупинці однойменного населеного пункту чоловіка у льотному комбінезоні. У нього був лише внутрішній паспорт громадянина Угорщини. Також чоловік мав з собою 2 мобільних телефони та прилад нічного бачення.

Він розповів правоохоронцям, що на дельтаплані здійснював переліт між угорськими населеними пунктами Дебрецен і Журк. Близько 20.00 у районі міста Журк його сильним повітряним потоком знесло на територію України. За словами пілота, він не зміг впоратися з керуванням дельтаплана і впав за 10 кілометрів від лінії державного кордону України у районі села Малі Геївці Ужгородського району.

Під час перевірки цієї інформації на місці ймовірного падіння були знайдені лише предмети, які можуть бути уламками пропелера. Де решта частин дельтаплану, не встановлено.

Громадянина Угорщини до рішення суду затримано, він знаходиться у приміщенні тимчасового утримання прикордонного підрозділу.

Оскільки в минулому на Закарпатті, на україно-угорській та україно-словацькій ділянках кордону вже фіксувалися випадки порушення кордону на дельтапланах, в тому числі у таких порушників виявляли ящики з контрабандними цигарками, не виключено, що затриманий умисне перетнув кордон, йдеться у повідомленні.