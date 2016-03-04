Вища рада юстиції виявила ознаки порушення присяги у діях 46 суддів, які переслідували "майданівців"

Про це заявив голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк.

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Він також повідомив, що ВРЮ прийняла рішення внести подання про звільнення у зв'язку з порушенням присяги судді стосовно 22-х з 35 суддів, 8 таких уявлень було подано президентові, 14 - в парламент.

"Президент звільнив усіх 8, чого, на жаль, не можна сказати про Верховну Раду, оскільки вона не прийняла рішення по жодному з 14 суддів", - сказав Бенедисюк.