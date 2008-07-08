Мінтранс терміново шукає начальника Євпаторійського порту
05:23, 08 липня 2008Суспільство
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Міністерство транспорту і зв`язку України оголосило конкурс на заміщення вакантної посади начальника Євпаторійського морського торгового порту.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінтрансу.
Серед вимог до претендента: громадянство України, повна вища освіта морського напряму за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або фахівця, досвід успішної роботи на керівних посадах підприємств морської галузі не менш як 5 років.
Подати заяву на участь у конкурсному відборі й інші необхідні документи можна впродовж 30 днів від дня публікації оголошення.
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