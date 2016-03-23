Савченко розраховує повернутися в Україну впродовж 20 днів

Льотчиця і народний депутат Надія Савченко розраховує повернутися в Україну упродовж 20 днів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив її адвокат Ілля Новіков після відвідування Савченко в СІЗО-3.

"Надія дуже бадьора, я знаю, як виглядають люди, яким дали 20 років напередодні. Вони не так виглядають. У неї навіть думки немає, що вона такий строк може десь перебувати в якійсь тюрмі", - заявив Новіков.

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"У неї є передчуття, яке я як юрист не можу сказати, що воно має під собою якісь матеріальні підстави, але я помічав, що її передчуття збуваються: менш як через 20 днів вона вже буде вдома. Постукаймо по дереву, щоб не зурочити", - сказав адвокат.

Новіков нагадав про візити до Москви глав зовнішньополітичних відомств США та Німеччини, які порушать питання Савченко.

Адвокат наголосив, що до моменту набрання вироком чинності - три дні на переклад, а потім 10 днів на можливість подати апеляцію - захист має намір із Савченко постійно контактувати, щоб вона не була ізольована від зовнішнього світу.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів. Також суд присудив їй штраф 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.

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Президент України Петро Порошенко запевнив, що робить все можливе для повернення Савченко, і готовий передати Росії спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, затриманих за участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їх справ перебуває на фінальній стадії.

Візит держсекретаря США Джона Керрі до Москви заплановано на 23-24 березня. Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вже провів переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.