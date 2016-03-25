"Тіло знайшли закопаним біля траси": Інформацію про смерть Грабовського підтвердила його колега

"Тіло Юрія знайшли закопаним біля траси", – цитує Соколовську Громадське.

Зазначається, що деталі повідомляти вона відмовилася.

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Як повідомляв УНІАН, адвокат російського ГРУшника Юрій Грабовський знайдений вбитим.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката затриманого диверсанта Александрова Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Національна асоціація адвокатів України заявила, що з Грабовським немає жодного зв'язку з 7 березня.

На сторінці Грабовського у Facebook 9 березня з'явився запис, в якому він зазначив, що не з власної волі виїхав з України. Однак колеги адвоката заявили, що така поведінка не властива для Грабовського.

20 березня заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в аеропорту "Одеса" затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського. Він також підтвердив, що зазначений запис в Facebook розмістив не Грабовський.

За його словами, затриманий – громадянин України - зізнався в тому, що до викрадення Грабовського причетні спецслужби РФ. Матіос акцентував, що на спецоперацію з викрадення адвоката російська сторона направила "десятки тисяч доларів", в тому числі, на забезпечення зловмисників підробленими документами.